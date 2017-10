Neien nationalen Offallplang: manner Dreck, manner Verbëtzen (29.10.2017) 250 Säiten huet d'Dokument aus dem Ëmweltministère. Fir um Enn natierlech Ressourcen ze schounen. Bewosst ze Consomméieren. Ze Recycléieren. Ze zortéieren.

Wie manner Dreck produzéiert, muss sech och manner Gedanke maachen, wéi en duerno muss entsuergen.' Dat kléngt logesch. A grad hei, soll Lëtzebuerg zum "Muster-Beispill" ginn.Enger Etude no verbëtzt all Lëtzebuerger an der Moyenne eng 109 Kilo Liewensmëttel, iwwer e Joer. Déi ganz Kette vun de Geschäfter, iwwer d'Entreprisen, d'Kantinnen, bis bei den End-Verbraucher soll bannent den nächste Méint ugesprach ginn. Mat als Basis, engem ronn 250 Säiten décken Dokument, wat am Ëmweltministère ausgeschafft gouf. A ville Beräicher, géif et nach Loft no uewen, wéi um Bau zum Beispill.