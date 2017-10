Hie gëtt am Schäfferot ënnerstëtzt vum Misch FEIDT (CSV) an Danielle VAN ACKER (Déi Gréng).









Hei dat offiziellt Schreiwes:



Koalitioun CSV – Déi Gréng:



Um Wahlowend war scho séier kloer, dass eng Koalitioun tëschent der Walfer CSV an Déi Gréng géif zustane kommen.

Den Accord gouf e puer Deeg méi spéit ënnerschriwwen an ass an der Zwëschenzäit vun de Sektiounsgremië vu béide Parteien ofgeseent ginn.

De François SAUBER (CSV) gëtt deemno Buergermeeschter an de Schäfferot setzt sech zesummen aus Misch FEIDT (CSV) an Danielle VAN ACKER (Déi Gréng). Zesumme komme béid Parteien op 7 Mandater, niewent dem Schäfferot si gewielt: Alex Donnersbach (CSV), Edmée SCHMIT-STREFF (CSV), Marie-Anne EIDEN-RENCKENS (CSV) a Jessie THILL (Déi Gréng). Déi gewielte Vertrieder hunn an de vergaangene Wochen hir thematesch Schwéierpunkte fir de Koalitiounsprogramm zesummegestallt an e Samschdeg gouf och dëst Dokument ënnerschriwwen.

Déi nei Koalitioun freet sech op eng gutt a konstruktiv Zesummenaarbecht am Sënn vun de Walfer Bierger.



