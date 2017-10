D'Post hätt den Ament grouss Problemer hire Courrier un d'Leit ze bréngen, d'Bréifdréier hätten ëmmer méi Iwwerstonnen an duebel Tournéeën. Dorënner géif och de Service beim Client leiden. Dat huet den CSV-Deputéierte Felix Eischen an enger parlamentarescher Fro kritiséiert.





Iwwer 1'000 duebel Tournéeë fir d'Bréifdréier



De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet geäntwert, dat mat den duebelen Tournéeë misst een nuancéieren. D'Bréifdréier hätten net systematesch Iwwerstonnen. Wann ee kranke Mataarbechter muss ersat ginn, da géif dat esou wéi och an anere Betriber geschéien.

Eng duebel Tournée, dat heescht net, datt ee Bréifdréier zwou Schichten huet. Déi zweet Schicht gëtt op 4 Leit opgedeelt, erkläert de President vun der Bréifdréieschgewerkschaft, de Raymond Juchem:

Raymond Juchem: Bedéngt duerch de Personalmangel, dee moies do ass duerch Congé oder Krankeschäiner, sinn net genuch Leit do an da musse Bréifdréier mëttes goen an zu 4 Stéck eng zweet duebel Tournée maachen. Dat si momentan a Spëtzenzäiten 20 där duebeler Tournéeën pro Dag. Dat heescht et sinn 80 Leit, déi do concernéiert sinn, déi mëttes eng zweet duebel Tournée maachen. An dat ass net evident.

Ma dëst Joer hätt ee schonn iwwer 1.000 där duebeler Tournée gehat, also eng gutt Zomm Iwwerstonnen.



Dat ass net esou einfach, well eng Tournée, dat kënne bis zu 10 Kilometer zu Fouss sinn, an da kënnt mëttes nach een Deel vun enger Zweeter dobäi. De Raymond Juchem seet, et géif u Personal feelen an et géifen net genuch Leit rekrutéiert ginn. Och duerch den niddrege Salaire wier de Beruff net attraktiv, de Loun ass no um Mindestloun. Donieft kéimen déi meescht nei Rekrutementer vun der ADEM, an net vun der Post. Si ginn no um Mindestloun a mat enger Bäihëllef vum Staat agestallt, dat misste jo fir d'Post gutt Konditioune sinn, fir méi Leit ze huelen.



Vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider erwaart sech d'Gewerkschaft méi Dialog. Et misst ee sech zesummesetzen, an iwwert d'Problemer schwätzen. De Raymond Juchem erwaart sech, dass de Minister déi néideg Hiewelen an d'Hand hëlt. A punkto Rekrutementer an an der Salairesdiskussioun misst d'Direktioun mol e Wénk kréien, dass een do eppes misst änneren.

Et misst eppes gemaach ginn, well net nëmmen d'Bréifdréier hunn eng Rei Problemer, och d'Qualitéit vum Service hëlt of. Wéinst Personalmangel ginn d'Bréifdréier op Plaze geschéckt, déi si net kennen, an d'Post vun der zweeter Tournée kënnt eréischt mëttes bei d'Leit an d'Boîte.