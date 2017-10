Déi wär no der Reform vun de Salairen am Joer 2015 net méi respektéiert, beklot d'Syndikat vun den Educateurs gradués. D'Gespréicher mam zoustännege Minister Dan Kersch ware bis ewell schwiereg. An zwou Wochen ass nach e Rendez-Vous mam Mediateur. Wann et do och keen Duerchbroch gëtt wëllen d'Educateurs gradués streiken.





Streik bei den Educateurs gradués? / Reportage Pierre Jans



Leschten Donneschden hat d'Syndikat, dat bei der CGFP affiliéiert ass, d'Educateurs gradués aus dem ëffentlechen Déngscht am Lënster Lycée zesummegetrommelt. Eng 150 Betraffener ware komm, fir iwwer d'Mëssstänn an hirer Karriär informéiert ze ginn. De President vum Syndikat Mario Maia erkläert, datt een net mam neie Kollektivvertrag averstanen ass. Fir si ass de Problem, dat hir Carrière, grad d'Anciennetéit, net richteg unerkannt gëtt.

Leit déi deemno aus der viregter Carrière kommen an ëmklasséiert gi sinn, hätten doduerch zwar nei Perspektive kritt, mä d'Joren, déi si schonn als Educateurs gradués beim Staat um Bockel hunn, géifen ignoréiert ginn. An dat wéilt ee sech net gefale loossen.



Et hätt ee beim zoustännege Minister ugeklappt an den Dan Kersch hätt direkt Dialogbereetschaft gewisen. Ma et gouf net vill ze diskutéieren, esou datt engem näischt anescht iwwreg bliwwen ass, fir d'Prozedure de grève ze declenchéieren.

Aus der Conciliatioun gouf eng Non-Conciliatioun. E Mediateur huet missen asprangen. E Kompromëss schéngt den Ament onrealistesch, sou de Mario Maia. Et ass net einfach, ma et hofft een, datt de 6. November eppes geschitt. Soss bleift engem näischt anescht iwwreg, wéi ze streiken.

De Frust bei den Educateurs gradués beim Staat wär aktuell mam neien SAS-Kollektivvertrag nach méi grouss ginn. Eng Carrière am konventionéierte Secteur wär fir d'Edcuateurs gradués ënner Ëmstänn elo méi interessant ewéi beim Staat, fäert d'Syndikat.