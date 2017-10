An enger Wunneng hat den Täter mat der Loftpistoul ëm sech geschoss an eng aner Persoun menacéiert. Blesséiert gouf dobäi awer keen. Dono ass hie mat sengem Auto vun der Plaz geflücht. D'Affer huet d'Police alarméiert an no kuerzer Sich konnt de presuméierten Täter an engem Café lokaliséiert ginn, d'Waff gouf beim Mann doheem fonnt. De Parquet huet de Mann, deen nach e Méindeg virun den Untersuchungsriichter kënnt, verhafte gelooss.An der Grand-Rue zu Ettelbréck gouf e Sonndeg géint 18.35 Auer e Mann attackéiert, nodeem hie Suen opgehuewen hat. Den Täter huet de Mann vun hanne mam Hals geholl an d'Affer esou op de Buedem gehäit, dono huet hien den Handy an eng Goldkette geklaut. D'Sich nom Täter war ouni Erfolleg, grad och, well d'Affer den Täter net genau beschreiwe konnt.