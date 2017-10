Wëldaccident: E Verhalenscodex (30.10.2017) De Weekend gouf et en extrem grujelechen Accident mat Wëld, deen der Police awer net gemellt gouf. D'Déier huet dowéinst länger misse leiden.

Besonnesch grujeleg war an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg, e Wëld-Accident op der Stéck Housen - Boukels. Bis Moies huet et gedauert, iert e Jeeër op der Plaz stoe blouf, fir en doudegt Réi aus der Strooss ze huelen. Zu deem Ament ass dem Mann opgefall, dat en zweet Déier, ganz uerg blesséiert, eng 30 Meter méi wäit an engem Rappsfeld loung. Dat Réi louch während Stonnen do, mat 4 gebrachene Patten, iert et erléist gouf. E Wëld-Accident, wat net beim 113 gemellt gouf.Dat ass awer keng Fahrerflucht, wéi een et beim 113 mellt an awer, seet de Laurent Lentz, Commandant adjoint vun der Police de la Route, dat et besser ass, fir esou en Accident bei der Police ze mellen.Am alen wéi och am neien Déiereschutzgesetz steet: "Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible."No engem ähnlechen Accident am Juli hat de selwechten Jeeër schonn den zoustännege Minister François Bausch drop opmierksam gemaach, datt et dem Lëtzebuerger Code de la Route no keng Fahrerflucht bei Accidenter mat Déiere gëtt. De Minister hat reagéiert, hie wéilt sech dem Thema unhuelen.Wann een en Déier ze pake kritt, soll ee stoebleiwen, mat de véier Winkeren, den Auto mam Warndräieck ofsécheren an d'Police ruffen. Da kommen d'Beamten op d'Plaz a stellen dem Chauffeur eng Attestatioun aus. Déi brauch een, fir vun der Assurance rembourséiert ze ginn. Et ass och wichteg fir de Fierschter, datt hie weess, datt do en doudegt oder verwonnten d'Déier läit, wat hie kann ofhuele kommen.Grad aktuell gëllt et dowéinst, wann et däischter ass, Fouss vum Gas an opgepasst, grad op deene Plazen, wou schonn en Dräieck virum Wëldwiessel warnt!Wann en Déier op der Strooss stoebleift, ass et dann och besser ze tuten, wéi déi grouss Luuchten unzemaachen.

An die 1200 Wildunfälle registriert die Polizei jährlich auf unseren Strassen und stellt eine regelmässig wiederkehrende Steigerung dieser Art von Verkehrsunfällen fest, bei denen plötzlich auftauchendes Wild die Ursache ist.

Um die Gefahr eines Wildunfalls zu reduzieren, rät die Polizei folgendes zu beachten:

- Langsam fahren bei Warnung durch Schilder welche vor Wildwechsel und Treibjagden warnen

- Erhöhte Aufmerksamkeit auf Strassen welche durch Wälder oder entlang von Feldern führen

- Stets mit mehreren Tieren rechnen, Wildschweine und Rehe sind Rudeltiere

- Trifft man auf Wild in der Fahrbahn: Bremsen, Hupen und Abblenden

- Wenn eine Kollision unabwendbar scheint, sollte man so stark wie möglich abbremsen, Lenkrad in Geradeausstellung festhalten und keine abrupte Lenkbewegungen sowie hektische Ausweichmanöver machen

Nach einem Zusammenstoss ist zunächst auf Eigensicherung zu achten. (Warnweste anziehen)

Anschliessend muss die Unfallstelle abgesichert (Warnblinkanlage einschalten, Warndreieck aufstellen) und die Polizei informiert werden.

Die, durch Wildunfälle, verursachten Schäden am PKW können von ein paar Kratzern bis zum Totalschaden reichen.

Die meisten Versicherer decken über ihre Autoversicherungspakete, die verursachten Schäden ab.

Sollte jedoch die Versicherung nicht greifen, kann der "Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg" (ACL) seinen Mitglieder bis zu max. 500 € Beihilfe leisten, jedoch nur unter Vorlage einer quittierten Werkstattrechnung und einem, von der Polizei, ausgestelltem Attest.

Dies gilt aber nur für Wildunfälle die sich innerhalb der Landesgrenzen ereignet haben.

Link zu angemeldeten Treibjagden in Luxemburg: http://map.geoportail.lu/theme/main?lang=fr&zoom=9&X=686633&Y=6417646&layers=444&version=3&opacities=1&bgLayer=basemap_2015_global