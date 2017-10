2011 gouf zu Ruedt-Syr den éischten Bëschkierfecht opgemaach. Nieft deem ginn et der och nach zu Zéisseng, Woltz, Péiteng, Schëffleng a Biissen. An 10 weiderer si scho geplangt. D’Nofro ass also do.Och zu Hamm am Crématoire sinn an de leschte Jore ëmmer méi Leit verbrannt ginn. Hei ginn all Dag bis zu 6 Persounen ageäschert. Zu Lëtzebuerg loosse sech aktuell knapp iwwer d’Halschecht vun de Leit verbrennen.Méi bëlleg ass d’Verbrennen awer net onbedéngt. Ofhängeg vun Sarg, Gemeng an Urn kënnen Präisser variéieren. An sou kann d’Verbrennen och méi deier sinn wéi e klassescht Graf.