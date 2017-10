Wéi hiren Affekot, de Maître Jean-Marie Bauler am RTL-Interview sot, wären dës Persoune virun der Konventioun tëscht Bistum a Staat aus dem Joer 2015 Employéeë beim Staat. Si wären deemools vu Säite vum Bistum encouragéiert ginn, e Bachelor-Diplom an der sougenannter Pédagogie réligieuse ze maachen.



Si hätten deen och gepackt, ma si wären awer deemools ewéi haut, ni ugepasst bezuelt ginn. Dat wär Diskriminatioun, seet de Maître Jean-Marie Bauler. Beim Staat géif jidderee mat engem Bachelor-Diplom ugemooss bezuelt ginn. Mat der Ausnam vun ebe senge Clienten.



Am Januar gesäit ee sech zu dräi Partië virum Aarbechtsgeriicht: de Plaignant, de Äerzbëschof an de Staat.