Lëtzebuerg ass am Verglach zu deene meeschten europäesche Länner kompetitiv, mä et musse nach Efforte gemaach ginn, fir d'Liewensqualitéit ze verbesseren.

© Didier Weber

Kompetitiv ass e Land, wann et d'Liewesqualitéit vu senge Bierger nohalteg ka verbesseren, hinnen en héijen Niveau vu Beschäftegung a sozialer Kohäsioun bitt, an an engems nach d'Ëmwelt protegéiert. Am EU-Verglach steet Lëtzebuerg nom leschte Kompetitivitéits-Bilan op der 4 Plaz, hannert Dänemark, Schweden an Irland, a wäit virun eisen Nopeschlänner. Dëst Joer ass dëse Bilan fir d'éischte Kéier mat komplett iwwerschafften Indicateuren erstallt ginn.

Francine Closener



"Wat dat Soziaalt ugeet, si mir op éischter Plaz am EU-Verglach. Nach ass et esou, dass mir iwwerall um Qui-vive musse bleiwen. Wat den ekologeschen Aspekt ugeet, si mir op der 9. Plaz. Mir brauchen een Tableau-de-bord, wa mir eist Land a Richtung vu qualitativem Wuesstem, vun nohalteger Entwécklung, wëlle weider entwéckelen a wa mir och d'Liewensqualitéit vun de Leit wëllen an de Mëttelpunkt stellen", erkläert d'Staatssekretärin Francine Closener.

Fir d'Entreprisë misst een nach méi Efforte maachen, heescht et nach am Wirtschaftsministère, esou wieren d'Weeër, fir ee Betrib ze grënnen nach ze laang, d'Betribsbesteierung am EU-Verglach ze héich an ënnert den EU-Länner sinn Entreprisen zu Lëtzebuerg am onrentabelsten.

Communiqué par: ministère de l'Économie

Lors d'une conférence de presse en date du 30 octobre 2017, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a présenté l'édition 2017 du Bilan compétitivité, élaboré par l'Observatoire de la compétitivité (ODC) et présentant notamment le nouveau tableau de bord mesurant la compétitivité du Luxembourg en comparaison avec les autres États membres de l'Union européenne.

L'ancienne version du tableau de bord, en service depuis 2006, a été actualisée en modifiant ou supprimant certains indicateurs devenus obsolètes tout en intégrant de nouveaux indicateurs. À la demande du ministre de l'Économie, le Conseil économique et social (CES) s'est saisi du projet et a élaboré un nouveau tableau de bord adopté unanimement dans son avis du 8 juillet 2016. La secrétaire d'État à l'Économie a félicité les partenaires sociaux pour ce travail qualitatif et constructif.

La structure du nouveau tableau de bord tient compte de manière équilibrée des différents aspects de la compétitivité telle que définie par le CES, à savoir les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Le nouveau tableau de bord est basé sur 67 indicateurs, dont 41 entièrement nouveaux, qui sont regroupés dans les trois catégories économie, social et environnement. Le Luxembourg se classe en quatrième position dans l'Union européenne dans le tableau de bord compétitivité, il se classe septième pour l'aspect économie, premier pour l'aspect social et neuvième pour l'aspect environnement. La secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a précisé: «Le nouveau tableau de bord compétitivité accorde une place plus importante aux indicateurs relevant du volet social et environnemental, reconnaissant ainsi l'importance de ces aspects pour la compétitivité. Cette nouvelle approche est en ligne avec nos objectifs de croissance qualitative pour le Luxembourg.»

Outre le nouveau tableau de bord, dans le Bilan compétitivité 2017, l'Observatoire de la compétitivité présente également une analyse du classement du Luxembourg dans des benchmarks élaborés par des organisations internationales et il consacre un chapitre au semestre européen afin de faire le suivi des indicateurs et des objectifs du Luxembourg dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et de la procédure de surveillance des déséquilibres macroéconomiques.

De plus, depuis 2015, le Bilan compétitivité suit de près l'évolution des cinq nouveaux secteurs prioritaires de développement économique au Luxembourg. D'après les dernières données disponibles, ces cinq secteurs (technologies de l'information et de la communication (TIC), technologies de l'espace, logistique, sciences et technologies de la santé, écotechnologies) représentent en 2014 environ 10,5% de la valeur ajoutée brute générée au Luxembourg et près de 33.000 emplois dans plus de 2.830 entreprises.

Le dernier chapitre du Bilan dresse un aperçu d'analyses récentes réalisées par le G.I.E. Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance (ANEC).

Le Bilan compétitivité 2017 peut être téléchargé sous le lien suivant: http://www.gouv.lu/4263741.