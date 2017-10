Serie Kierfechter (1) (30.10.2017) Malakoff a Clausen: E Kierfecht aus enger anerer Zäit

© Monique Kater « ZréckWeider »

Wat d'Katholiken zënter laanger Zäit als Traditioun hunn, gëllt awer net fir all d'Reliounen.

1. Malakoff a Calusen (VIDEO)



A Clausen, verstoppt tëscht Fielsen a Beem, hannert héije Maueren, läit de Malakoff-Kierfecht, wou bis 1884 d'Judden hir Doudeg begruewen hunn.

2. Judde-Kirfecht zu Ettelbréck (AUDIO)

Serie Kierfechter (1)/Reportage Monique Kater



Wousst dir dass et zu Ettelbréck eng Synagogue steet? Déi eelsten iwwregens an eisem Land.! Si ass en Deel vun engem wichtegen jiddesche Patrimoine an dëser Géigend, an deemno huet Ettelbréck och en eegene Judde-Kierfecht! Mëtt 2000 ass hei nach eng Persoun bäigesat ginn, ganz intensiv gëtt de Kierfecht zwar net genotzt, mee en ass awer wichtegen Zäitzeien!