Gemengewahlen zu Leideleng: Juristesch Suitten? (30.10.2017) Ganz enk war d'Resultat zu Leideleng, wou tëscht dem 9. an dem 10. just 2 Stëmme louchen. Well säi Resultat geännert gouf, huet de Guy Folschette Recours géint d'Wahlresultat ageluecht.

Béid Lëschten haten zu Leideleng jee véier Sëtz kritt an esou huet den 9. a leschte Sëtz missten entscheeden, wien d'Majoritéit an der Gemeng géif kréien. Nodeem nogezielt gouf an dem Guy Folschette seng Zuel revidéiert gouf, hat d'Lëscht vun der Buergermeeschtesch déi 9. a leschte Plaz am Gemengerot kritt.Well seng Stëmme revidéiert goufen an hien d'Neutralitéit vun enger Persoun am Wahlbüro unzweiwelt, huet de Guy Folschette elo Recours géint d'Wahlresultat ageluecht. D'Fro ass elo just, ob dëse Recours recevabel ass, well et e Problem mam Delai gouf.Well u sech misst de Recours bannent 5 Deeg dobanne sinn an iwwer en Affekot kommen. An awer steet de Recours um Ordre du Jour nächste Méindeg um Verwaltungsgeriicht.Jee no Decisioun kéint et sinn, datt nach eng Kéier nei ausgezielt misst ginn, respektiv datt esouguer nei gewielt misst ginn. An da kéint no engem enke Resultat zu Leideleng d'Majoritéit kippen.