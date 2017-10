Der ADR no ginn et geféierlech Entwécklungen op der Lëtzebuerger Finanzplaz. Esou war och den Titel vun der Pressekonferenz um Dënschdeg de Moien, an där den ADR-Deputéierten Roy Reding virun allem op e geplangt Reglement vun der Europäescher Kommissioun agaangen ass.



Dat gesäit vir, dass d'Europäesch Wäertpabeier- an Marchésopsiicht ESMA eng direkt Supervisioun vu spezifesche Finanzmäert kritt. De Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna hat dëst Reglement selwer scho kritiséiert. D'ADR spekuléiert nawell op een anere Grond fir dëst Reglement. De Roy Reding huet dës Theorie presentéiert.

Roy Reding



"Mir hunn de Präis vum Opgi vun eisem Bankgeheimnis bezuelt, wéi de Jean-Claude Juncker EU-Kommissiounspresident ginn ass. Wann den Här Gramegna elo soll Mister Euro ginn, ass dat net de Präis, dee Lëtzebuerg muss bezuelen, mam Opgi vun engem ganz ganz décke Pak vu senger Gestioun vun Investmentfongen ze maachen," mengt de Roy Reding.

Eng aner méiglech Pist wär déi, dass d'ESMA hire Sëtz zu Paräis huet, seet de Roy Reding. Méi Supervisioun vum Fongegeschäft vu Paräis aus a manner Souveränitéit fir d'Lëtzebuerger Finanzplaz: dat war vläicht d'Quittung fir déi gutt Relatioun, déi de Premier Xavier Bettel mam franséische President Emmanuel Macron hätt, esou de Roy Reding nach.