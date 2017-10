Tëscht Bierchem an der Stad hat en Zuch eng gréisser Verspéidung, well et e Problem mat der Brems gouf.

Et gouf en technesche Problem mam ETCS-System, dowéinst huet d'Maschinn um Dënschdeg um 8h23 missen tëscht Bierchem an der Stad stoe bleiwen. Et wier ze geféierlech gewiescht, fir weiderzefueren, well de Bremssystem e Problem hat. Aus Sécherheetsgrënn konnten d'Passagéier vum Zuch och net op der Plaz ëmklammen, esou datt si iwwer 2 an eng hallef Stonn hu misse waarden, bis eng zweet Zuchmaschinn op d'Plaz koum, fir den aneren Zuch ofzeschleefen.D'Leit, déi doduerch ze spéit op hirer Destinatioun ukoumen, krute vun den CFL eng Entschëllegung.