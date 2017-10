Fir datt et esou weider geet, ass et wichteg d'Leit ze sensibiliséieren: Foussgänger, Autos- a Vëlosfuerer opgepasst!

Et gëtt méi séier däischter dobaussen, an domadder klëmmt och de Risiko vun den Accidenter op der Strooss. Fir d'Leit dorop opmierksam ze maachen, huet den Transportministère mat der Sécurité Routière a mat der Police op een Neits d'Campagne „Gitt Siichtbar“ lancéiert.

"Gitt siichtbar!" Campagne - vum Anne-Sophie Heck



Tëschent 2011 an 2015 si ronn 65 Prozent vun den Accidenter tëschent Foussgänger, Vëloen an Autoe an der Däischtert geschitt. D'Porte-Parole vum Transportministère, Dany Frank, erkläert, op wat ee oppasse muss, fir méi „siichtbar“ ze ginn.

Ee Foussgänger, dee Reflekteren un huet, kann den Automobilist op eng Distanz vun 140 Meter gesinn. Mat hellem Gezei gëtt een op 40 Meter gesinn, mat donkelem Gezei nëmmen op eng Distanz vu 25 Meter. An da mussen och d'Automobilisten hiert dozou bäidroen an am Wanter besser oppassen.

Ma d'Zuelen am éischte Semester vun dësem Joer si gutt. Am Verglach zu de leschte Joren ass d'Zuel vun den Victimen erofgaangen.

Dat ass also ee gutt Zeeche fir d'Sécherheet op eise Stroossen. Fir dat et esou weider geet, ass et ëmsou méi wichteg, d'Leit ze sensibiliséieren, sou nach d'Dany Frank.



"Gitt sichtbar": Reflekteren an ugepasste Vitesse