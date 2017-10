Den éischten Abroch war an engem Eefamilljenhaus zu Käerjeng, deen aneren op der Kalchesbréck an enger Firma.

Police © Police

Um Méindeg den Owend tëscht 20.15 an 23 Auer waren Onéierlecher an engem Eefamilljenhaus zu Käerjeng an der Lëtzebuerger Strooss ënnerwee. Si hunn en Tresor opgebrach. D'Täter sinn dovu komm.



An der Nuecht op en Dënschdeg sinn dann och Abriecher an e Firmegebai op der Kalchesbréck agebrach. Hei ass net gewosst. ob eppes geklaut gouf oder net.