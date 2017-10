Fokus op Esch-Schëffleng (31.10.2017) Aktuell ass Esch-Schëffleng just eng rosa Flaatsch um Plang. Wat dohi kennt, duefir sti nach villl Optiounen op.

"Muss eng Optioun do sinn, fir eenzel Stroossen am Zentrum vun Esch vum Trafic z'entlaaschten? Kënne mir dovu profitéieren, fir nei Weeër fir de Stroosseverkéier ze developpéieren? Wéi kënne mir d'Mobilité douce promouvéieren? Wéi kënne mir Belval, Esch a Schëffleng matenee verbannen?", dat sinn alles Froen, déi de Vincent Delwiche, Generaldirekter vun Agora, sech stellt.62 Hektar grouss sinn d'Industriebroochen Esch-Schëffleng. Am Februar 2016 hunn d'Regierung an Arcelor Mittal, zesumme mat de Gemengen Esch a Schëffleng decidéiert, den Terrain ze revitaliséieren. D'Gesellschaft Agora, déi schonn Esch Belval entwéckelt huet, setzt och zu Esch-Schëffleng d'Jalonen.", sou de Vincent Delwiche weider.Mëtt d'nächst Joer sollen déi technesch an urbanistesch Recommandatioune virleien, Ënn 2018 den internationalen urbanistesche Concours lancéiert ginn. 2021 kéint ugefaange gi mat bauen. Anescht wéi beim Belval soll hei och d'Populatioun mat abezu ginn, wann et drëms geet, déi grouss Orientatioune festzeleeën.