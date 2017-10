Fir en Tëleesreportage wëlle mirwëssen, wéi laang dir moies braucht, fir mam ëffentlechen Transport an d'Schoul ze kommen.

Fir e Reportage iwwer de Schülertransport wëlle mir wëssen, wéi laang DIR moies braucht, fir mam ëffentlechen Transport an d’Schoul ze kommen.



Wou sinn déi schlëmmst Strecke mat dem meeschten Trafic?



Um wéi vill Auer musst dir opstoen, fir pénktlech um 8 Auer Moies am Cour ze sëtzen?



Schreift eis är Äntwerten an d’Commentairen!