Zu Lëtzebuerg, sou wéi an ville anere Länner, sinn Traumaen d'Doudesursaach Nummer 1 bei Kanner, Jugendlechen a Leit ënner 44 Joer. Donieft sinn Traumatismen, hannert kardiovaskuläre Krankheeten, Tumeuren an Otemweekrankheeten, responsabel fir 7% vun all den Doudesfäll. Dat geet elo aus dem zweete Rapport „RETRACE“ ervir, dee vum Gesondheetsministère an dem „Luxembourg Institute of Health“ (LIH) ausgeschafft gouf.

Traumaen: Doudesursaach Nummer 1 bei Leit ënner 44 Joer



Der Weltgesondheetsorganisatioun no ginn et zwou Zorte vun Traumaen. Déi, déi ongewollt duerch een Accident geschéien, zum Beispill Verbrennungen, a Chutten; an anerersäits, déi, déi bewosst verursaacht ginn, wéi tëschemënschlech Aggressiounen, Suicide an Auto-Mutilatioun. Wat sinn dann eigentlech déi heefegst Traumaen?D'Doktesch Nathalie de Rekeneire aus dem Service "Epidémiologie et statistiques“ vun der Santé erkläert: "D'Chutten maache bal 40% vun den Traumaen aus, déi an den Urgencen traitéiert ginn. Da kommen d'Schnëttwonne mat 11% an d'Accidenter, déi op der Strooss geschéie mat 11%."D'Donnéeën aus dem Rapport „RETRACE“, deen elo erauskoum, goufe schonn 2014 hei zu Lëtzebuerg gesammelt an dunn ausgewäert. Am Allgemengen ass de Risk vun engem Trauma bei Männer méi grouss wéi bei Fraen, an am Joer ginn dowéinst eng 60,000 Patienten an de Lëtzebuerger Urgencen traitéiert.Meeschtens dinn d'Leit sech Doheem oder während hirem Hobby wéi. Kanner, Jugendlecher an eeler Leit hunn e gréissere Risiko, sech ze blesséieren. Si sinn u sech d'Zilgrupp vun der Preventioun. Den Taux vun den Hospitaliséierunge klëmmt mam Alter. En ass vu 7%, mä e kann awer bis zu 30% bei Leit iwwer 80 Joer klammen.Den Trauma geschitt mat 21% am Heefegsten um Niveau vum Handgelenk an der Hand, direkt duerno mat 20% um Kapp an 19% am Beräich vum Fouss. Wat ass dann den Impakt vu sou enger Etüde?"Den Impakt ass bekannt a chiffréiert. En erméiglecht et, d'Méiglechkeete vun der Preventioun ze weisen an z'erklären, dass ee se awer ka gesi kommen", erkläert d'Nathalie de Rekeneire.Op alle Fall ass am Beräich vun der Preventioun nach vill ze maachen, sou d'Nathalie de Rekeneire. Ganz besonnesch, wann een de Grand-Duché mat anere Länner vergläicht. Do wär elo eng interministeriell Politik gefrot, fir an Zukunft Traumaen besser z'evitéieren.