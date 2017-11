© Anne-Sophie Heck

Ökumenesche Gottesdépngscht: Rep. Anne-Sophie Heck



Et war ee speziellen Dag, de Reformatiounsdag, an dëst Joer feiert d'Reformatioun duerch de Martin Luther 500 Joer - e gudden Usaz, fir iwwer d'Zukunft vum Glawen nozedenken.

D'Feier en Dënschdeg den Owend an der Kathedral war en ökumenesche Gottesdéngscht, dat heescht keng traditionell Mass, ma eng Glawensfeier mat verschiddene Konfessioune vum Chrëschtentum. An dësem Fall mat der evangelesch-protestantescher an der kathoulescher Kierch vu Lëtzebuerg.Den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich war frou, datt zesumme gefeiert gouf, fir ze ënnersträichen, datt een deeselwechte kathoulesche Glawen hätt, just mat aneren Accenten.D'Reformatiounsbeweegung huet d'Chrëschtentum gespléckt an hei koumen d'Glawensrichtungen erëm beieneen. Se steet awer och, wéi den Numm et scho seet, fir Reform an Erneierung. Dat ass hautzedaags wichteg, erkläert den Äerzbëschof, well d'Welt huet sech verännert ... d'Digitalisatioun wier eng kulturell Revolutioun wéi d'Erfindung vun der Schrëft an do misst de Glawe gelieft ginn, fir lieweg an déi nei Kultur eranzekommen ...... an do gesäit een d'Verbindung zum Martin Luther. Och hien huet viru 500 Joer eng Erneierung proposéiert, erkläert de Pater Hans-Martin Heins vun der evangelescher Gemeng zu Lëtzebuerg. Bei der Reformatioun wier et jo ëm eng nei Erkenntnis vum Glawen an der Bezéiung zu Gott - deem seng Léift géif eis droen.D'Kierch muss an dëser Zäit ukommen an dat ass eng Erausfuerderung, sou nach den Äerzbëschof. Wichteg ass och dofir dësen Dialog tëschent de verschiddene Glawensrichtungen.