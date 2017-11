© Christophe Hochard/RTL

Allerhellegen an Allerséilen: Vill Aarbecht fir Paschtéier an Diagonen

Um 9.30 zu Hënsdref an der Por Miersch. © Christophe Hochard/RTL

Vill Aarbecht fir Geeschtlech (01.11.2017) Op ville Plazen am Land goufen haut um 1. November d'Griewer geseent.

Mass op Allerhellgen (01.11.2017) De Mierscher Paschtouer hat seng Allerhellgemass haut extra esou virbereed, dass de betraffene Familljen op d'mannst e wéineg Trouscht sollt gespent ginn.

Op ville Plazen am Land goufen um Allerhellegen d'Griewer geseent. Fir d'Paschtéier an hir Mataarbechter sinn Allerhellegen awer och Allerséilen intensiv Aarbechtsdeeg. Zemools a Pore mat e puer Dierfer musse si sech gutt organiséieren, fir dass all Kierfecht dru kennt. De Christophe Hochard huet en Diakon bei der Griewerseenung begleet.Fir den Diakon vu Miersch, Tristan Häcker, gëtt et stresseg Deeg. Zesumme mat 2 Paschtéier muss hien dofir suergen, datt all d'Masse gehalen an all d'Griewer vun der Por geseent ginn. Ugefaange mat der Zeremonie zu Hënsdref schonn um 9 Auer an dono d'Mass um hallwer 11 zu Luerenzweiler. De Programm vum Dag ass vollgepaakt an op Allerséilen geet et weider.Bleiwe mer an der Por zu Miersch. Hei gouf et an dësem Joer direkt e puer tragesch Doudesfäll vu jonke Leit. DePaschtouer vu Miersch Felix Steichen huet seng Mass dowéinst extra op dëse Sujet ausgeluecht a probéiert esou, der Famill méi Trouscht ze spenden.

Omega 90: Trouscht spenden

Interview Christine Dahm (01.11.2017) D'Aufgab vun Omega 90 ass et de Leit, déi eng Persoun verluer hunn, psychologesch Hëllef ze leeschten.

Vill Leit, déi Familljememberen oder Frënn verluer hunn, ginn net eleng mat der Situatioun eens. Fir si z'ënnerstëtzen ginn et Initiativen an Associatiounen, wéi Omega 90, déi de Leit hëllefen. Bei Omega 90, seet d'Directrice Christine Dahm, kréien d'Leit psychologesch Hëllef, fir besser iwwer den Dout vun hire Familljememberen ewech ze kommen.