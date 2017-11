De Parquet hat en Dënschdeg den Owend an an der Nuecht op e Mëttwoch grouss Alkoholkontrollen an der Stad ordonnéiert.

© RTL-Archiv

An der Hollerecher Strooss, an der Avenue de la Faïencerie an op der Bouneweger Rocade hunn eng ganz Rei Chauffeure misste blosen.



An 8 Fäll war den Test positiv, 3 Permise goufen op der Plaz agezunn.



Och soss op Plaze kruten Automobilisten de Führerschäin wéinst ze vill Alkohol ofgeholl.



Dat war de Fall op der Diddenuewener Strooss sou wéi op der Escher Strooss an der Stad. Och op der A13 am Éilerenger Tunnel an op der Haaptstrooss zu Hëpperdang hate Chauffeuren ze déif an d'Glas gekuckt an däerfen elo mol net méi hannert e Steierrad.

An da koumen och eng Partie Leit uechter d'Land an den Arrest ...

Op der Place de la Gare an der Stad war e staark alkoholiséierte Mann negativ opgefall.



Um leschte Steiwer huet och eng alkoholiséiert Persoun den Ordre public gestéiert.



Zu Esch an der Rue de Stalingrad war e Mann, deen ze vill gedronk aggressiv géintiwwer der Police.



An och zu Ell op engem Bal wousst e staark alkoholiséierte Mann sech net méi ze behuelen.