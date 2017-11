© RTL-Archiv

Et géif der Regierung trotz gudder finanzieller Situatioun u politescher Ambitioun feelen.

Fir den OGBL ass eent sécher: Et gëtt genuch finanziell Marge, fir eng aner Sozialpolitik ze maachen, eng Sozialpolitik déi d'Land néideg hätt.



PDF De Pressecommuiqué vum OGBL.



Wat reng d'Chiffere betrëfft, verweist den onofhängege Gewerkschaftsbond op de positive Solde vun 333 Milliounen Euro bei der ëffentlecher Administratioun a profezeit bis 2021 do ee Plus vun iwwer enger Milliard.



Domadder wier Lëtzebuerg bannent der europäescher Unioun eng Exceptioun.



Dass déi politesch méi konservativ den 890 Milliounen Euro Defizit beim Zentralstaat verdäiwelen, misst ee relativéieren, esou den OGBL.



Deen Defizit géif sech duerch héich Investissementer erklären, déi d'nächst Joer bei 2,4 Milliarden Euro leie wäerten an déi néideg sinn, fir d'Zukunft vum Land virzebereeden.



Dat fënnt d'Ënnerstëtzung vun der Gewerkschaft, déi profezeit, dass deen Defizit, wéi quasi all d'Jore virdrun, ze héich ugesat ginn ass.



Bei der Verschëldung géif Lëtzebuerg och extrem gutt do stoen. Mat manner wéi 23% vum PIB läit een do kloer ënnert der EU-Moyenne, déi mat iwwer 89% chiffréiert gëtt.



Och deen Taux wäert um Enn nach erofgoen a sech nach méi wäit vun de apokalyptesche Profezeiunge vu virun e puer Joer am Kontext vun der Wirtschaftskris ewechbewegen. Derbäi kéim e wirtschaftleche Wuesstem vun 3% dëst Joer a vu 4,4% d'nächst Joer.



Virun esou engem Hannergrond misst d'Regierung scho méi Ambitiounen hunn a bei der Sozialpolitik nobesseren.



Mat 10 Deeg Pappecongé a gratis Schoulbicher oder Tablette wier et net gedoen. Déi 28,5 Milliounen Euro méi Käschte géifen emol keng 20% vun den 180 Milliounen Euro ausmaachen, déi dem Staat verluer ginn, duerch déi skandaléis niddreg Besteierung vun de Stock-Optiounen.



D'Regierung, esou den onofhängege Gewerkschaftsbond, soll an den nächsten 12 Méint virun de Wahle vun der finanzieller Marge profitéieren an d'Gewerkschaft kënnt och mat konkrete Pisten.



Do wier emol d'Hausse vun der „ allocation de vie chère“. Derbäi eng Hausse vun 10% beim Mindestloun, deen aktuell ze niddreg wier, fir an Dignitéit hei am Land ze liewen.



Urgent wier och eng punktuell Adaptatioun vun de Pensiounen an de Familljeprestatiounen. Den OGBL erënnert och un d'Annonce vun der Regierung, déi Prestatiounen un d'Entwécklung vum „salaire médian“ ze adaptéieren. Et géif een nach ëmmer op dat Gesetz waarden.



D'Gewerkschaft fuerdert parallel, dass de Steierbarême automatesch un d'Inflatioun ugepasst gëtt.