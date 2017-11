Enger Policepatrull war en Auto mat däitsche Placken an engem Bësch zu Dippech opgefall. Beim Gefier stoungen 3 Persounen, déi lues an Direktioun Bësch getrëppelt sinn. De Beamten ass bei der Kontroll de Geroch vu Marihuana opgefall. Zwee Männer goufen direkt gestallt, deen Drëtten hat sech ewech gemaach. Hie gouf spéider vun enger anerer Patrull nees agefaang.



Bei senger Flucht duerch de Bësch hat de Mann awer e puer Saachen "verluer". De Drogenhond huet e Rucksak mat 79.60 Gramm Marihuana an Drogenaccessoiren fonnt.



Bei Perquisitioune goufen donieft 100 Gramm Marihuana, 55 Gramm Haschisch, eng gréisser Zomm Suen an ënnert anerem och nach Handye mat verschiddene Sim-Kaarten fonnt. D'Objete goufen op Uerder vum Parquet sécher gestallt. Géint déi 3 concernéiert Persoune gëtt enquêtéiert.