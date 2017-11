© RTL

D'Visioun vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel an vum belsche Premier Charles Michel sollt vun 2023 un Realitéit ginn. Am Juli 2016 hate béid Ministeren op enger Reunioun an der Gäichel dës ambitiéis Iddi op den Dësch bruecht, notamment well een aktuell méi séier mam Bus zu Bréissel ass, wéi mam Zuch. Dat dierft net sinn, a fir dem Auto op der Streck Konkurrenz ze maachen, gouf dunn eng Visioun an d'Spill bruecht, déi op ee méi héijen Zäitgewënn opbaut, wéi eigentlech méiglech ass.



Aktuell brauch een, fir vun där enger Haaptstad an déi aner ze kommen, op d'mannst 3 Stonnen. Den Trajet tëscht Arel a Bréissel dauert 2 Stonnen 33, an tëscht Arel a Lëtzebuerg nach eng Kéier 20 Minutten. Alles natierlech just, wann alles klappt.



Vun der belscher Haaptstad op d'Grenz vum Grand-Duché sinn et genee 226 Kilometer, eng Verbindung mat Ronn 150 Kéieren, wat och erkläert, firwat déi maximal Vitesse bei just 130 Kilometer an der Stonn läit.



2007 goufen dofir, op Initiativ vun den zwou Regierungen, vaste Moderniséierungsaarbechte lancéiert, duerch déi di maximal Vitesse op 160 Stonnekilometer ka klammen. 2014 hat de François Bausch dunn annoncéiert, iwwer 100 Milliounen Euro ënner anerem an nei elektresch Leitungen ze stiechen an d'Belsch huet 1 Milliard versprach, fir de Reseau ze renovéieren an op de beschte Standard ze setzen. Doduerch kéint een, wei de Gestionnaire vun der belscher Bunn Infrabel matgedeelt huet, awer just tëscht 11 an 20 Minutte spueren, ofhängeg dovunner wéi eng Zort Zuch benotzt gëtt.



An deem Kontext gouf och alt emol vu sougenannten „Trains pendulaires“ geschwat, déi sech mat an d'Kéiere leeë kënnen an doduerch och méi eng héich Vitesse erreechen. Dovunner war an der Lescht awer net méi rieds.



Wann een also maximal 20 Minutte spuert, da géing den Trajet vu Lëtzebuerg op Bréissel nach 2 Stonnen an 33 Minutten daueren, amplaz vun 2 Stonnen an 53 Minutten. Domadder läit een awer nach ganzer 26 Minutte fort vun deem, wat béid Ministere versprach haten.

E Freideg gesi sech iwwerdeems de Lëtzebuerger Transportminister François Bausch an säi belschen Homolog François Bellot zu Arel fir iwwer d'Mobilité transfrontalière ze diskutéieren. Am Mee hate béid Ministeren eng Partie Mesuren annoncéiert, fir den ëffentleche Grenzverkéier méi attraktiv ze maachen, notamment gratis Parking bei de Gare fir déi Leit, mat engem entspriechenden Abonnement bei der Bunn.



Vläicht kënnt jo och den Trajet tëscht Bréissel an der Stad Lëtzebuerg op den Ordre du Jour.