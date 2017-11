© AFP (Archiv)

D'Police mellt, datt den Ament erëm vill Leit komesch Telefonsappeller kréien, mat enger méi exotescher Virwahl.

Si réit bei onbekannten oder verdächtegen Nummeren net opzehiewen an op kee Fall esou Nummeren zeréckzeruffen.



Et gouf an de leschte Jore scho méi Fäll vun esou Uriff. Aktuell sinn et Nummeren aus dem Liberia, déi also mat 00231 ufänken. Eis gouf bis elo d'Nummer +231 33 06 60 382, +231330660389, +231330660381 matgedeelt. E weidere User huet eis geschriwwen, datt hie vun de Malediven, also der Virwahl +960 ugeruff krut.