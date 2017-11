© RTL (Archiv)

Mat engem oppene Bréif un de Staatsminister Xavier Bettel wëll d’Organisatioun Trisomie 21 op d’Mëssstänn opmierksam maachen, déi um Aarbechtsmarché fir Persoune mat Behënnerung virleien. Ëmmer méi Leit mat Behënnerung fanne keng Aarbechtsplaz zu Lëtzebuerg.

Trisomie 21 iwwer Aarbechtsmarché / Reportage Max Weirig



Op en Artikel iwwert de 50. Anniversaire vun der APEMH, der Elterevereenegung vun de Kanner mat mentaler Behënnerung, huet ASBL Trisomie 21 reagéiert. D’Aarbecht vun der APEMH soll op kee Fall kritiséiert ginn, ma et soll dorop opmierksam gemaach ginn, dass d’Waardelëschte fir Leit mat enger Behënnerung um Aarbechtsmarché ëmmer méi laang ginn.

Et sinn honnerte vu Leit, déi am Ament op eng fräi Plaz waarden, well de Marché iwwerfëllt ass, erkläert de Marc Wotipke, Member vum Conseil vun Trisomie 21.

Et ass ee bis uewen hi saturéiert an och d'Ateliers protégés kënnen déi Situatioun net verbesseren, well se einfach keng Plaz méi hunn. De Moment ass komm, wou een och der Regierung muss soen, dir musst elo reagéieren an et muss gekuckt ginn, fir en g Léisung fir déi behënnert Leit ze fannen.

Et ass engersäits de politesche Wëllen an anerersäits och e Problem vu Conventiounen a finanzielle Moyenen. De Wëllen ass do, fir nei Atelieren opzemaachen, allerdéngs dauert et dacks laang, bis déi néideg Autorisatioune virleien an ee Leit mat enger Behënnerung kann astellen.

Trisomie 21 erhofft sech, dass d’Politik op d’Problemer opmierksam gëtt an agéiert, fir d’Situatioun ze verbesseren. Et wier kee Problem, dee vun haut op muer geléist ka ginn. Och aktuell ass d'Altersmoyenne zimlech niddreg also ginn och net op laang Siicht vill Plaze fräi.

Op Grond vun der grousser Pénurie un Aarbechtsplaze géifen deelweis scho Selektioune gemaach ginn. Verschidde Persoune ginn engem Service d’activité de Jour zougewisen a riskéieren, spéider eng Kéier de Revenu pour personne gravement handicapé ze kréien an hätten domat kee Recht méi op eng Pensioun.

De Süden an den Zentrum wiere vun de Mëssstänn éischter betraff, wéi den Norden, weess de Marc Wotipke. Am Norde ginn et nach e puer Plazen, ma déi sinn och iergendwann fort. Et kann awer net sinn, datt eng Persoun mat Behënnerung, déi jo u sech eng protegéiert Plaz soll hunn, iwwer eng Stonn mam Bus muss ënnerwee sinn, well do wou hie wunnt, keng Aarbechtsplaz méi fräi ass.

Et misst sou séier wei méiglech reagéiert ginn a méi Aarbechtsplaze fir Leit mat enger Behënnerung geschaf ginn.