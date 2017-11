Fränz d'Onghia am Interview: Suicide a Mobbing (02.11.2017) Invité um Plateau vum Journal op RTL Télé Lëtzebuerg war de Psycholog a Spezialist an der Präventioun vum Suicide Fränz d'Onghia.

Déi meescht Suiciden geschéien éischter am Fréijoer oder an de Summerméint. Am Hierscht, obschonn ee wéint de kuerzen Deeg méi eng traureg Grondstëmmung kann hunn, ass et méiglech, fir seng Negativitéit mat villen anere Leit ze deelen. Zu Lëtzebuerg sinn et an der Haaptsaach déi eeler Leit, déi zu de Risikogrupp gehéieren. Wa Bekannter vun engem Moment op den aneren gréisser Changementer a Fräizäit, Iessen, Aarbecht bei engem Mënsch feststellen, solle si dat hannerfroen. Och wann déi Persoun vu Suicide schwätzt an ni eppes geschitt, soll een am Entourage dat ëmmer serieux huelen.



Mobbing ass een zousätzlechen Stressfaktor fir Jonker, virun allem och de Cybermobbing. Dat wier awer kee Problem, wann ee Jonken sech schütze ka géint esou Aflëss.