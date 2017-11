An engem Communiqué huet de fréiere Buergermeeschter an Éischtgewielten an der Gemeng sech matgedeelt an op verschidde "Mëssstänn" opmierksam gemaach.

Mat 486 Stëmme gouf de fréiere Buergermeeschter Jos Johanns an der Gemeng Bous Éischtgewielten, 94 Stëmmen Avance op d'Netty Simon-Kill. Op der anerer Säit awer huet sech eng Majoritéit vu 6 Leit zesumme fonnt, déi d'Gemeng déi nächst 6 Joer wéilt leeden. Dozou hunn awer weder déi zwou Persoune mat de meeschte Stëmmen nach d'Aurore Rössler gehéiert.An engem Communiqué deelen d'Aurore Rössler an de Jos Johanns elo mat, datt an de Gespréicher, fir de Schäffen a Gemengerot ze besetzen, net alles esou, Zitat, "propper iwwer d'Bühn gaangen ass, wéi dat duergestallt gëtt". Béid gesinn de Wielerwëllen an der Gemeng Bous net respektéiert.

PRESSEMATDEELUNG

Bous, den 2.11.2017



Am Sënn vun Transparenz a Fairness

D’Bierger vun der Gemeng Bous hunn den 8. Oktober en neie Gemengerot gewielt. Vun alle Kandidatinnen a Kandidaten, déi sech dëser Wahl gestallt hunn, konnt de fréiere Buergermeeschter mat 486 Stëmmen kloer dat beschte Resultat realiséieren. Hien hat e Virsprong vu 94 Stëmmen op déi zweetgewielte Kandidatin Netty Simon-Kill. An den Ae vun de gewielte Conseilleren Jos Johanns an Aurore Rössler ass de Wielerwëlle domat kloer an onmëssverständlech. Wat duerno um Verhandlungsdësch an hannert de Kulissen tëscht gewielte Gemengeréit ofgelaf ass, entsprécht dem Wielerwëllen an eisen Aen net. Do huet sech schnell eng Majoritéit (Carlo Kütten, Pierre Braun, Bernd Zimmer, Joe Beissel, Antonio Da Costa Araujo a Patricia Gonzales) fonnt, fir de Buergermeeschter an Éischtgewielten aus dem Spill ze huelen a géint de Wielerwëllen aus dem Schäfferot ze écartéieren. Hie sollt Plaz maache fir nei gewielte Leit ouni politesch Erfahrung, sou d’Virstellung vun der neier Majoritéitséquipe. Op dat am Sënn vun de Bierger an eiser Gemeng ass, muss bezweiwelt ginn! Vu Vernunft gedroen ass et mat Sécherheet net!

Während laangen a schwierege Verhandlungen ass do versicht ginn, e Kompromëss am Sënn vun der Gemeng an hire Bierger ze fannen. De Jos Johanns wär bereet gewiescht, säi Posten no dräi Joer ofzeginn an en Neiufank virzebereeden. Mee déi sougenannte Majoritéit wollt dovunner näischt wëssen a gläich Neel mat Käpp maachen, nom Motto: Mär hunn d’Majoritéit a mär décidéieren, wien op welleche Poste kënnt. En entspriechenden Accord sollt direkt ënnerschriwwe ginn. Dat huet d’Oppositioun refuséiert, d’Patricia Gonzalez huet sech dëser Meenung ugeschloss, well et drëm gaangen ass, e Minimum u politescher Erfahrung am neie Schäfferot ze garantéieren. Doropshin ass als Kompromëss zréckbehale ginn, datt d’Netty Simon-Kill als zweetgewielte Kandidatin éischt Schäffin sollt ginn. Dëse Minimalkonsens ass dunn och an engem entspriechenden Accord zréckbehale ginn, dee vun aacht Bouser Conseilleren ënnerschriwwe gouf. Net mat ënnerschriwwen huet de fréiere Buergermeeschter Jos Johanns.

Mee d’Majoritéit huet weiderhi refuséiert, de Verlaf vun de Verhandlungen a voller Transparenz ze dokumentéieren, fir datt de Bierger sech selwer dovunner e Bild kéint maachen. Onverständlech ass jo net nëmmen, datt den Éischtgewielten net méi am Schäfferot ass, onverständlech ass och, datt de Carlo Kütten mat 60 Joer als Fënneftgewielten ouni iergendeng politesch Erfahrung Buergermeeschter gëtt, während déi Zweet- an Drëttgewielten Netty Simon-Kill a Joé Beissel nëmme Schäffe ginn. Um Enn vun dëser Geschicht kann de Bierger sech zu Recht froen, firwat hien iwwerhaapt nach wiele geet, wann déi Gewielte souwisou maachen, wat se wëllen.

D’Biergerinnen an d’Bierger vu Bous hunn an eisen Aen e Recht drop, gewuer ze ginn, wat hannert hirem Réck ofgelaf a gemauschelt ginn ass. Wie virun de Wahlen ugetrueden ass, fir Transparenz ze suergen, sollt och no de Wahle mat offene Kaarte spillen an dem Wieler kloer soen, wéi alles gelaf ass. De Respekt vum Wielerwëllen ass dat eent, d’politesch Fairness an de Courage, a voller Transparenz zu sengen Entscheedungen ze stoen, ass dat anert. A béide Beräicher huet déi aktuell Majoritéit kloer versot.

Aurore Rössler Jos Johanns

Conseillère Conseiller a fréiere Buergermeeschter

Gemeng Bous Gemeng Bous