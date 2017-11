Nodeems den Tram déi lescht Méint haaptsächlech an der Nuecht e puer Testfaarte gemaach huet, geet et zanter en Donneschdeg an déi 2. Testphas.

Nach huet ee sech nach net ganz mam Gedanken Tram am alldeeglechen Trafic ugefrënnt. Wuel och, well e bis ewell nach net regelméisseg gerullt ass. Ganz anescht dann d'Bild zanter en Donneschdeg beim Rondpoint Serra, op eemol steet en dann do bei de Luuchten. Sou muncheree wäert sech do d'Fro gestallt hunn, wéi ee sech am Trafic verhält.Och hei gëllt et d'Luuchten ze respektéieren, net op de Schinnen ze lafen oder mam Auto drop stoen ze bleiwe bei engem Stau.Richteg beäntwert kritt een dës Fro awer ganz sécher an den nächsten Deeg, den Tram rullt nämlech elo ënner reelle Konditiounen, dat heescht mat Stoppen op de verschiddenen Arrêten iwwert de Kierchbierg. Dat ganzt natierlech ouni Passagéier. Den 10. Dezember ginn d'Waggonen eng éischte Kéier och vu Leit besat.