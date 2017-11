En Zeien hat d'Police alarméiert, wéi hie gesinn hat, datt an der Rue du Kiem zueng Fra aus engem Auto, dee gefuer ass, gefall ass. Hie war am Auto hannendrun a konnt gesinn, wéi als éischt d'Bäifuererdier opgaangen ass a kuerz drop d'Fra erausgefall ass.Op der Plaz gouf déi blesséiert Fra du vun de Rettungsdéngschter behandelt, si wollt awer net an d'Spidol gefouert ginn. Si huet uginn, datt si aus dem Auto wollt klammen, well de Chauffeur ze vill gedronk hat. Si hat gewaart, bis hie just nach lues ënnerwee war, fir dunn erauszeklammen.De Chauffeur gouf doropshi kontrolléiert an et koum eraus, datt hien däitlech ze vill gedronk hat. En zweeten Test, deen de Mann um Büro sollt maachen, huet bei fënnef Versich awer net geklappt, esou datt eng Bluttprouf huet misse geholl ginn. De Permis vum Mann gouf agezunn.Géint 1.15 Auer an der Nuecht huet dann e weidere Chauffeur missen de Permis ofginn. An der Route de Luxembourg zuhuet hien d'Police iwwerholl an huet dunn op d'Géigebunn gelenkt. D'Police huet de Mann kuerz poursuivéiert, konnt hien awer unhalen a kontrolléieren. Och hien hat ze vill gedronk an de Permis gouf agezunn.