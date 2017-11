Den Tunnel wäert deemno vun 21 bis 6 Auer fir den Trafic zou sinn. D'Ponts & Chaussées installéieren nei technesch Equipementer, wéi Signalisatiouns-Panneauen a Kameraen. Si wäerten d'Geleeënheet och notzen, fir den Tunnel grëndlech ze botzen.Während den Aarbechten gëtt dofir d'A13 tëschent Éilereng an Déifferdeng a béide Richtunge gespaart, souwéi all d'Opfaarten. D'Autosfuerer kënnen de Schantjen iwwer d'N37, den CR110 an d'N32 ëmfueren.

Dans le cadre de la refonte du tunnel Ehlerange, l'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la réalisation de travaux de finalisation des nouveaux équipements techniques. Afin de minimiser l'impact sur le trafic, ces travaux seront réalisés uniquement de nuit. Ils nécessitent un barrage complet de l'autoroute A13 entre l'échangeur Ehlerange et l'échangeur Differdange dans les deux sens du 06.11.2017 au 10.11.2017 de 21 heures à 6 heures.

L'étendue des travaux restant à réaliser sont les suivants :



• Le raccordement et la mise en service des nouveaux panneaux frontons,

• L'enlèvement des anciens coffrets vidéo,

• L'enlèvement de l'ancien câblage relatif à la signalisation et à la vidéo,

• Le nettoyage des rampes du tunnel dans les deux tubes,

• L'étiquetage des nouveaux coffrets vidéo du sens Schengen-Pétange.



Barrages et déviations:



Pour toutes les fermetures le barrage d'autoroute suivant est mis en place:



• L'autoroute A13 entre l'échangeur Ehlerange et l'échangeur Differdange dans les deux sens.

Les bretelles d'accès suivantes sont également barrées à la circulation:

• La bretelle d'accès de l'échangeur Ehlerange en provenance de la N37 et en direction de Pétange via l'A13,

• La bretelle d'accès de l'échangeur Differdange en provenance de la N32 et en direction de la jonction de Lankelz via l'A13.



Les déviations suivantes sont mises en place:



• Le trafic en provenance de l'autoroute A4 et en direction de Pétange de l'autoroute A13 est dévié à partir de l'échangeur Ehlerange via la N37, CR110 et N32 jusqu'à l'échangeur Differdange,

• Le trafic en provenance de Pétange de l'autoroute A13 et en direction de la jonction de Lankelz est dévié à partir de l'échangeur Differdange via la N32, CR110 et N37 jusqu'à l'échangeur Ehlerange.



Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi. Les bretelles des échangeurs sont barrées avant 21 heures et l'axe principale de l'autoroute A13 à partir de 21 heures.