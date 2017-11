Well et hei zu Lëtzebuerg net méi genuch Paschtéier gëtt, däerfen elo och Laie Begriefnisser halen. Dofir musse si awer an e Cours goen.

Wat souzesoen aus enger Nout eraus entstanen ass, huet elo virun Allem am Ausland grousse Succès. An Däitschland an a Frankräich ass et scho méi laang, datt Laie Begriefnesser kënne leeden. Zanter e puer Joer ass dat och hei zu Lëtzebuerg de Fall.

Laie fir Begriefnisser - vum Danielle Goergen



2014 war déi éischt Formatioun hei am Land, fir als Laie Begriefnesser kënnen ze leeden, Grond heifir war de Mangel u Paschtéier. Zwee Joer huet dat Ganzt gedauert. D’lescht Joer dunn huet den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich den 19 Fraen a Männer, déi d'Course besicht hunn, d’Erlaabnis ginn. Mä kann dann elo jiddereen als Benevole Begriefnesser leeden?



D’Renée Schmit, theologesch Mataarbechterin am Bistum, huet de Cours deemools gehalen. "Déi Leit maachen dat op Gronn vun hirer Daf. Si sinn een Deel vun der Gemeinschaft a si goufe geruff, dat heescht, am Kader vun enger Por ass e Paschtouer oder eng Pastoral-Equipe, déi Leit sichen, fir ze soen: wier dat näischt fir dech?", erkläert si.

Et muss een also gefrot ginn. De Cours selwer besteet aus 12 Modullen, mol theoretesch, mol méi praktesch. Obschonns d’Struktur vum Begriefnis-Ritual fixe ass, kënnen d’Laien och alt mol e Lidd oder e Meditatiounstext mat erabréngen. Motto vun dësem Projet ass, datt d'kierchlech Gemeinschaften hir Doudeg begruewen.



"D'Begriefnispastoral ass e ganz wäertvollen Déngscht. E Wierk vun der Barmhäerzegkeet. D'Leit këmmere sech ëm hir Doudeg, wéi dat am Ufank vun der Kierch och de Fall war. Domat hu si een Ausdrock vun hirer Hoffnung op dat éiwegt Liewe ginn", sou d'Renée Schmit.

Déi 19 Laie sollen net nëmmen d’Begriefnesser halen, mä och d’Famill an hirer Trauer begleeden. Déi nächst Formatioun ass fir September 2018 geplangt.