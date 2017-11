Bürosimmobilien: Stad Lëtzebuerg an europäeschen Top Ten (03.11.2017) Dat ass eng Première, bei där den Effekt Brexit scho matspillt. D'Stad ass attraktiv vir Investisseuren. Infrastruktur an net genuch Wunnraum sinn negativ.

D’Lëscht un Internationalen Entreprisen, virop aus dem Assurance-Sekter, déi hiren europäesche Sëtz an onser Haaptstad ariichten, ëmmer méi laang. Honnerten nei Aarbechtsplaze wäerte geschaf ginn. En Trend, deen en Impakt op d’Investissementer an d’Entwécklung vum Immobilien-Sekter huet. Hanner Stied wie Berlin, Kopenhagen a Frankfurt daucht d’Stad Lëtzebuerg eng 1. Kéier an den Top 10 vun den attraktiivste Stied an Europa op. Sou de Rapport iwwer den Emerging Trend am Real Estate.Pricewaterhouse Coopers an den Urban Land Institute warnen awer och: D‘Liewen zu Lëtzebuerg ass deier. Een Nodeel nieft Suergen ronderëm d’Infrastrukturen: Stroossen, ëffentlechen Transport, net genuch Wunnraum. An och d’Schoul-Infrastruktur kéint, wann d’Land wieder ze séier wiisst, un hir Limitte stoussen.Wat d’Bürosflächen u sech ubelaangt: sou läit den Ament de Loyer bei 50 Euro de Meter/Carré de Mount, fir nei Gebaier an Top-Lag. Also 5.000 Euro fir 100 Meter carré. A Quartieren, déi manner gefrot sinn, geet dee Präis op 25 bis 27 Euro erof.55% vun de Gebaier huet nach kéng 10 Joer. Iwwregens den 31. Deember d'lescht Joer gouf et offiziell 3.938.000 Meter/Carré u Bürosfläch an a ronderëm d’Stad Lëtzebuerg. 551 Footballs-Terrainen. 31% méi, wéi 12 Méint virdrun. 5,3% vun där Surface stoung eidel.