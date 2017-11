Déi al Maternité soll erhalen bleiwen (03.11.2017) Si ass an den 30. Jore vum Otto Bartning gebaut ginn, déi al Maternité op der Areler Strooss.

"De Site vum ale Stadion, deen an d'Zukunft wäert verschwannen, wier eng Alternativ. Oder do, wou Pompjeeskasär ass, kéint een en neie CHL bauen", mengt de Romain Modert, President vu "Patrimoine Luxembourg".Als Unikat gëtt déi fréier Maternité bezeechent. Engersäits aus architektonescher Siicht. Den Däitschen Otto Bartning war den deemolegen Architekt. "De Bauhaus-Stil ass an Däitschland vun de Nazie verbuede ginn an domadder hu mir hei zu Lëtzebuerg e ganz fréie Symbol vun architektonescher Resistenz géint den nationalsozialistesche Faschismus stoen", sou de Romain Modert weider.Tëschent 1933 an 1936 gouf déi al Maternité vum Roude Kräiz op Initiativ vum Emile an Aline Mayrisch gebaut."Si war der Meenung, dass et eng frëndlech Maternité misst sinn, wou ouni Récksiicht op hire soziale Background, all d'Patientinnen deeselwechte Confort sollte kréien. D'Zëmmer waren no Süden ausgeriicht, wou d'Sonn konnt erakommen, wou Liicht war", erzielt d'Germaine Goetzinger, fréier Direktesch vum Lëtzebuerger Literaturzentrum.Och déi deemoleg Grande-Duchesse Charlotte hat dëse Projet ënnerstëtzt. Dohier dréit d'Maternité och hire Numm.Eisen Informatiounen no wär schonn zweemol eng Demande fir de Site z'erhalen vu "Site et Monument" refuséiert ginn. 2005 an 2015. Op Nofro hin gouf eis dat och confirméiert. De Guy Arendt als Staatssekretär am Kulturministère hätt net wëlles, dës Decisioun réckgängeg ze maachen.