An der Nuecht op e Samschdeg hat e Mann an der Rue de la Boucherie an der Stad e Grupp vu Leit no enger Zigarett gefrot a war dunn ugegraff ginn.

Eng vun dëse Persoune soll wéi et schéngt zu engem gewësse Moment dem alkoholiséierte Mann e Glas an d'Gesicht gehäit hunn, wourops dësen op de Buedem gefall ass. D'Affer ass fir eng Kontroll an d'Spidol gaangen an huet vun do aus d'Police kontaktéiert.



All Informatioun ass fir den 113.