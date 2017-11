An der Rue Basse zu Steesel, an der Rue de Neudorf an der Stad an der Rue de Luxembourg zu Stengefort an an der Rue de la Fonderie an der Stad goufe Chauffeure gestoppt, déi ze vill gedronk haten. An de 4 Fäll war de Permis fort.Tëscht Wallenduerf-Bréck a Reisduerf hat een alkoholiséierte Chauffeur sech iwwerschloen. Och hei gouf de Führerschäin agezunn.