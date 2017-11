Op der Plaz waren den Interventiounszenter vu Monnerech an d'Ambulanz vun Esch.Zu Esch da gouf et géint 14.30 Auer en Accident an der Rue du Nord. Zwee Autoe waren do aneneegerannt. Déi lokal Secouristen an Ambulanciere waren op der Plaz.Virdru schonn, géint 12.25, esou den 112, hat et zu Maartel an engem Camion gedämpt. Hei war den Zenter vu Rammerech sur place.Informatiounen iwwer Blesséierter leien net vir.