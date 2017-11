Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Do-It-Yourself-Festival zu Wolz (04.11.2017) D’Zil war et, de Leit déi verschidden Aspekter vun der Kreeslaf-Wirtschaft méi no ze bréngen. Wolz inspiréiert sech un deem ekonomesche Konzept.

Dem lokale Citymanager Bob Wetzel no wier Wolz - oder Wooltz - den Hotspot vun der Kreeslafwirtschaft zu Lëtzebuerg. An deem Kontext sollen eng Rëtsch Projeten an den nächste Joren entstoen. Ënnert anerem soll d'Aktivitéitszon weider ausgebaut ginn.