Dofir sicht den LIH elo Fräiwëlleger, déi un der Etüd "MemoLingua" deelhuelen.Et gëtt gekuckt, wéi sech d'Méisproochegkeet an der Lëtzebuerger Bevëlkerung op d'Entwécklung vum Gehir an op déi kognitiv Reserv auswierkt.Gesicht gi Leit iwwer 64, déi all dag zwou oder maximal dräi Sprooche schwätzen.Bis Enn dës Joers kënne si um Projet deelhuelen.- - -

Wie wirkt sich die Sprachpraxis auf die Entwicklung des Gehirns aus? Um das herauszufinden, startet eine Forschungsgruppe des Luxembourg Institute of Health (LIH) einen Aufruf an freiwillige Studienteilnehmer.

Projekt MemoLingua - Freiwilligenaufruf!

Das Projekt Memolingua untersucht innerhalb der Luxemburger Bevölkerung die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit auf die Entwicklung des Gehirns und vor allem der kognitiven Reserve.

"Die kognitive Reserve ist eine fantastische Eigenschaft des Gehirns, die das ganze Leben hindurch durch kognitive Aktivität stimuliert wird", erklärt Dr. Perquin. "Menschen mit hohem Bildungsniveau oder diejenigen, die mehrere Sprachen praktizieren, entwickeln eine solche kognitive Reserve."

Welche zerebralen Mechanismen werden bei der täglichen Praxis von zwei oder drei Sprachen angeregt oder begünstigt? Welche funktionalen Gehirnareale sind an der Entwicklung der kognitiven Reserve beteiligt?

Das sind die Fragen, die die Forschungsgruppe mit Hilfe von Fragebögen und zerebraler Bildgebung beantworten möchte ...

In diesem Zusammenhang startet das Projektteam einen Aufruf und lädt alle über 64-jährigen, in Luxemburg ansässigen Personen, die täglich zwei oder maximal drei Sprachen sprechen, dazu ein, sich bis Ende 2017 zu diesem Projekt anzumelden.

Dr. Perquin erläutert das noch etwas genauer: "Es haben bereits zahlreiche Personen an der Studie teilgenommen, die bis zu 5 oder 6 Sprachen praktizieren. Das ist außergewöhnlich und wir danken ihnen sehr für ihre Mithilfe! Um aber optimal verstehen zu können, wie sich Lebensgewohnheiten auf die Hirnfunktion auswirken, ist es außerdem von entscheidender Bedeutung, in die Studie auch Teilnehmer aufzunehmen, die in ihrer täglichen Praxis 2 oder maximal 3 Sprachen anwenden."

Wenn Sie teilnehmen möchten oder weitere Informationen zum Projekt Memolingua wünschen, wenden Sie sich bitte an Dr. Perquin (FR, GB) unter der Nummer 26 97 07 44 oder Frau Caldarelli (DE, LU, GB, FR) unter der Nummer 26 97 07 74.

Partnerschaften, Finanzierung und Referenzen

Das Projekt Memolingua wurde im Juli 2016 von Dr. Perquin vom LIH, Prof. Nico Diederich, Neurologe am Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), und ihren Mitarbeitern ins Leben gerufen. Das Team arbeitet für dieses Projekt mit den Professoren Juraj Kukolja und Gereon Fink von der Universität Köln und vom Forschungszentrum Jülich zusammen, einem Zentrum für zerebrale Bildgebung mit internationalem Renommee, das vor allem im Bereich der funktionellen Magnetresonanz anerkannt ist.

Über das Luxembourg Institute of Health: Research dedicated to life.



Das Luxembourg Institute of Health ist ein öffentliches Forschungsinstitut an der Spitze der biomedizinischen Wissenschaften. Mit seinen Knowhow in den Schwerpunkten öffentliche Gesundheit, Krebserkrankungen, Infektion und Immunität sowie in der Lagerung und Bearbeitung von biologischen Proben, engagiert sich das Institut durch seiner Forschungsarbeiten für die Gesundheit der Menschen. Am Luxembourg Institute of Health arbeiten mehr als 300 Personen mit dem gemeinsamen Ziel das Wissen über Krankheitsmechanismen voranzutreiben und so neue Diagnoseverfahren, innovative Therapieansätze und effiziente Tools für die personalisierte Medizin zu entwickeln. Das Institut ist der erste Anbieter von Informationen zur öffentlichen Gesundheit in Luxemburg, ein verlässlicher Kooperationspartner für lokale und internationale Projekte sowie ein attraktiver Ausbildungsplatz für Nachwuchsforscher.

- - -

Comment la pratique des langues influence-t-elle le développement du cerveau ? C'est pour le découvrir qu'un groupe de recherche du Luxembourg Institute of Health (LIH) lance un appel à volontaires.

Le projet MemoLingua - Appel à volontaires !

Le projet Memolingua étudie, au sein de la population Luxembourgeoise, l'impact de la pratique de plusieurs langues sur le développement du cerveau et plus précisément de la réserve cognitive.

« La réserve cognitive est une formidable ressource du cerveau due à des activités cognitivement stimulantes tout au long de la vie », explique le Dr Perquin. « Les personnes ayant un niveau d'éducation élevé ou celles qui pratiquent plusieurs langues développent une telle réserve cognitive.»

Quels mécanismes cérébraux sont initiés ou favorisé lors de la pratique quotidienne de 2 ou 3 langues ? Quels domaines fonctionnels du cerveau sont impliqués dans le développement de la réserve cognitive ?

Ce sont les questions auxquelles le groupe de recherche cherche à répondre grâce à une collecte d'informations par questionnaires ainsi qu'à des séances d'imagerie cérébrale ...

C'est dans ce cadre que l'équipe lance un appel à volontaires et invite les personnes de plus de 64 ans, résidant au Luxembourg et ayant une habitude de pratique quotidienne de deux ou trois langues maximum à se joindre au projet avant la fin de l'année 2017.

Dr Perquin précise : « De nombreux volontaires pratiquant jusqu'à 5 ou 6 langues ont déjà participé à l'étude, c'est exceptionnel et nous les remercions de leur contribution! Pour comprendre de manière optimale comment les habitudes de vie interfèrent sur les fonctionnalités cérébrales, il est également essentiel d'inclure dans l'étude des volontaires utilisant 2 ou maximum 3 langues dans leur pratique quotidienne».

Pour participer ou obtenir plus d'informations sur le projet Memolingua, vous pouvez contacter le Dr Perquin (FR, GB) au 26 97 07 44 ou Mme Caldarelli (DE, LU, GB, FR) au 26 97 07 74.

Collaborations, financements et référence

Le projet Memolingua a été lancé en juillet 2016 par le Dr Perquin du LIH, le Prof. Nico Diederich, neurologue au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) et leurs collaborateurs. L'équipe collabore pour ce projet avec les Professeurs Juraj Kukolja et Gereon Fink de l'Université de Cologne et du « Forschungszentrum Jülich », un centre d'imagerie cérébrale dont la réputation est internationalement reconnue dans le domaine de la résonance magnétique fonctionnelle.

A propos du Luxembourg Institute of Health



Le Luxembourg Institute of Health est un institut de recherche public de pointe dans le domaine des sciences biomédicales. Bénéficiant d'une forte expertise en santé publique, en cancérologie, en maladies infectieuses et immunitaires ainsi qu'en stockage et traitement d'échantillons biologiques, l'institut s'engage pour la santé de la population au travers de ses activités de recherche. Au Luxembourg Institute of Health, plus de 300 collaborateurs travaillent dans le but de générer des connaissances sur les mécanismes des maladies humaines et contribuer ainsi à la mise au point de nouveaux diagnostics, de thérapies innovantes et d'outils efficaces pour une médecine personnalisée. L'institut est le premier prestataire d'informations en matière de santé publique au Luxembourg, un partenaire fiable pour des collaborations sur des projets locaux et internationaux et un lieu de formation attractif pour les chercheurs en début de carrière.



www.lih.lu