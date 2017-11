D'Police huet an der Nuecht op e Sonndeg 4 Abriecher festgeholl. Dräi dovunner zu Dikrech.Just nodeems gemellt gi war, datt zu Bettingen an Däitschland an e Bistro agebrach gouf an déi Verdächteg méiglecherweis zu Lëtzebuerg sinn, ass zwou Patrullen an der Dikrecher Rue Clairefontaine de Fluchtauto opgefall. D'Beamten hunn d'Gefier ugehalen an 3 Leit als presuméiert Täter identifizéiert. Si goufen op Uerder vum Parquet festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter.Dee véierten Abriecher huet d'Police um Sonndeg de Moie géint 4 Auer zu Zolwer erwëscht. Hien hat sech an der Suessemer Strooss an engem Haus aquartéiert, dat eidel steet. Wéinst all de geklauten Objeten, déi de Mann bei sech hat, gouf en als presuméierten Abriecher identifizéiert. Och hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.Da ginn dräi weider Abréch, gemellt: een zu Schëffleng an zwee an der Stad.Géint 10.30 Auer war op der Stréck tëschent Weiler zum Tur a Fréiseng en Auto am Gruef gelant an huet missen ofgeschleeft ginn. D'Fra, déi gefuer ass, war zimlech aggressiv an onkooperativ vis-à-vis vun de Beamten. Si koum an de Passagearrest.Kuerz virun 2 Auer ass e Chauffer zu Lëntgen an der Rue de la Gare opgefall a kontrolléiert ginn.A kuerz no 2 Auer een Drëtten, dat op der Nordstrooss, op der Héicht vu Luerenzweiler.An der Stad an der Rue du Fort Wallis war um Samschdeg de Mëtteg ee Mann esou voll, datt e gefall ass an op der Stroos op een Hoer ugestouss gi wier. An der Avenue de la Gare hunn d'Beamten de Mann fonnt a matgeholl. E konnt sech kaum nach op de Been halen an huet stänneg Passante gerippt.Géint Hallefnuecht huet e Mann, deen och ze vill gedronk hat, Clienten op enger Pompelstatioun zu Stroossen an der Areler Strooss belästegt, och hie koum an Arrest.