Keng Konsequenze fir Net-Wieler? (05.11.2017) 36.000 Wieler hunn hier Stëmm bei de Gemengewahlen de leschte Mount net ofginn. Si sinn hirer Wahlflicht deemno net nokomm.

14,6 Prozent vun de Wieler, déi opgeruff waren hier Stëmm bei de Gemengewahlen ofzeginn, hunn dat net gemaach. Matt agerechent sinn do allerdéngs Persounen iwwer 75 Joer, déi net méi musse wiele goen. All déi aner sinn dem Gesetz no obligéiert eng valabel Excuse ze presentéieren.Dem Wahlgesetz no, misst de Parquet eng Lëscht opstelle matt de Nimm vun de Persounen, déi net wiele gaang sinn an och keng valabel Entschëllegung presentéiert hunn. Si riskéieren eng Geldstrof, déi tëscht 100 an 1.000 Euro läit. Fakt ass awer, datt zanter 1964 kee méi bestrooft gouf, well en net wiele gaang ass.Den Alex Bodry waart elo gespaant op d'Äntwert op seng Parlamentaresch Fro. Ma den Deputéierte fuerdert, datt och eemol all déi ongülteg Wahlziedele missten analyséiert ginn. Ëmmerhi ware bei de Gemengewahlen eppes méi wéi 11.000 Stëmmziedelen net gülteg. Et misst een den Ursaachen op de Grond goen, seet den Alex Bodry.