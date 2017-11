20 Persoune koumen deemools ëm d'Liewen a just zwou hunn der iwwerlieft, ee vun de Passagéier an de Pilot. De Fliger koum vu Berlin an ass kuerz virun der Landung erofgefall. Zu dësem Zäitpunkt war décken Niwwel.Et war dëst den éischten déidlechen Tëschefall an der Geschicht vun der Luxair.Ënnert den Doudesaffer waren nieft dem Kopilot an der Stewardesse, ee franséische Staatsbierger, 15 Däitscher an nach weider zwee Lëtzebuerger, dorënner de Lëtzebuerger Kënschtler Michel Majerus. Als Onglécksursaach hunn e puer Facteure matgespillt, et war een Zesummespill tëscht mënschlechem Versoen an technesche Problemer.Net manner wéi 12 Joer huet d'Justiz sech mam Accident beschäftegt. 8 Persounen waren ugeklot, dorënner de Pilot vum Fliger an deemoleg dräi Direktere vun der Fluchgesellschaft. Am Mee 2012 gouf dat lescht Uerteel an engem 3. Prozess gesprach. Et goung ëm d'Fuerderungen no Schuedenersaz fir d'Famillen vun den Affer.