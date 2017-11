An der parlamentarescher Nohaltegkeetskommissioun geet et e Méindeg de Mëtteg ënnert anerem ëm den Ausbau vun der Diddelenger Autobunn.

© RTL Archivbild

Et ass geplangt, dës wichteg Verkéiersachs, tëscht der franséischer Grenz an dem Gaasperecher Kräiz op 3 Bunnen auszebauen.



Ëm déi grenziwwerschreidend Mobilitéit geet et iwwerdeems e Méindeg während enger Entrevue tëscht dem Lëtzebuerger Transportminister François Bausch a sengem belschen Homolog François Bellot zu Arel. Am Mee schonn hate béid Ministeren eng Partie Mesuren annoncéiert, fir den ëffentleche Grenzverkéier méi attraktiv ze maachen, mat ënnert anerem gratis Parkinge bei de Garë vun Namur bis Arel, fir Leit mat engem entspriechenden Abonnement bei der Bunn. Vläicht kënnt den Ament jo och den Trajet tëscht Bréissel an der Stad Lëtzebuerg op den Ordre du Jour.