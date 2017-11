Wéi d'Police matdeelt, koum et e Sonndeg zu 3 Fäll vu Fahrerflucht, well d'Chaufferen ze déif an d'Glas gekuckt haten an aner Gefierer ze pake kruten.

E Maschinist war e Sonndeg Nomëtteg géint 13.15 Auer zu Mamer Zeie vun engem Accident mat Fahrerflucht ginn. E Chauffer hat an der Rue de la Gare beim Parken en Auto ze pake kritt an ass duerno an en Haus getierkelt. Den Zeien huet doropshin d'Police informéiert.



D'Beamten hunn de schëllege Chauffer op de Virfall opmierksam gemaach an do huet sech och de Verdacht confirméiert, dass de Mann däitlech ze vill gedronk hat. Beim spéideren Otemtest gouf festgestallt, dass den erlaabten Héchstwäert duebel sou héich war. De Chauffer krut e Fuerverbuet



Géint 16.15 Auer ass en alkoholiséierten Automobilist zu Leideleng op der Kräizung vun der Rue du Lavoir an d'Rue d'Eich engem aneren Auto hannendra geknuppt. De Mann huet awer net agesinn, dass hien e Constat misst ausfëllen an huet sech ewech gemaach, nodeems hie gesot krut, dass d'Police geruff ginn ass.

Wéinst der gemellter Plackennummer konnt d'Police de Chauffer bei sech doheem untreffen. De Mann huet net nëmmen den Accident zouginn, ma och nach gedronk ze hunn. Hie krut de Führerschäin ofgeholl.



Zum Schluss war et nach e Virfall um 01.45 Auer zu Déifferdeng. En Zeie war op der Maartplaz duerch e Knuppen opmierksam ginn, nodeems e Chauffer e geparkten Auto ze pake kritt hat. Wéi de Schëllege sech wollt duerch d'Bascht maachen, huet den Zeien net gezéckt an de Mann gestoppt, deen däitlech ze vill Alkohol konsomméiert hat.

De Chauffer huet der Police géigeniwwer ausgesot, vum Accident näischt matkritt ze hunn. Den Otemtest huet erginn, dass och hei den Héchstwäert ëm dat Duebelt iwwerschratt war. De Führerschäin gouf agezunn.