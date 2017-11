Zu Sprénkeng an der Rue de la Gare sinn um Méindeg de Moie géint 6.30 Auer zwee Autoen aneneegerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.



Géint 10 Auer sinn zu Esch op der Lëtzebuerger Strooss zwee Autoen aneneegeknuppt. Hei ass ee Blesséierten ze notéieren.



E Feier gouf et iwwerdeems zu Ell. An engem Atelier an der Réidener Strooss hat et géint 9.30 Auer gebrannt.