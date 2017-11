Villes hätte si mat virbereet an et misst onbedéngt ëmgesat ginn. Den Ausbau vun de Vëlospisten an der Stad, dat séiert Ëmsetze vu Logementsprojeten, d’Kannerbetreiung an all Stater Quartier assuréieren an onbedéngt gréng Fläche schafen.An der Oppositioun këmmere sech d'Tilly Metz ëm dat Soziaalt, d'Claudie Reyland ëm d'Ëmwelt, de Carlo Back ëm d'Schoul, de François Benoy ëm den Urbanismus an d'Sam Tanson bleift Spriecherin vun der Fraktioun.