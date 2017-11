Verschidde betraffe Klasse goufen an e Pavillon vum Lycée, an d'Ecole française respektiv an d'Gebai vun der Universitéit verluecht.

Kuerz virun der Schoulvakanz huet de Fligel 3000 vum Lycée Michel Lucius missen aus Sécherheetsgrënn zougemaach ginn. D’Analyse vun engem Bureau d’Etude hat erginn, datt d’Sécherheet do net méi garantéiert wär. Eng 600 Schüler aus 25 Klassen hunn dowéinst misse relogéiert ginn, sou d'Directrice Pascale Petry.

Extrait Pascale Petry



De Problem vun deem Gebai ass, datt et am Fall vun engem Brand net méi sécher wier. Et hätt een net genuch Zäit, fir d'Kanner alleguer a Rou z'evakuéieren. Dofir ass d'Decisioun geholl ginn, datt d'Gebai aus Sécherheetsgrënn direkt zougemaach gëtt, erkläert d'Pascale Petry. Eng Rei vun de Klasse konnten am Pavillon vum Lycée ënnerbruecht ginn, anerer koumen an d'Ecole française. Da kann een de CDI nach an der Lounge vun der Universitéit maachen, respektiv gouf de SPOS am 4.000 a kleng Klassesäll ënnerbruecht.

De concernéierte Fligel vum Lycée Michel Lucius wärt och net méi opgoen. E komplett neit Gebai fir dës Schoul an der Stad ass fir d’Joer 2025 just vis–à-vis vun der RTL City geplangt.

