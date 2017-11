© RTL Archivbild

Bei de Gemengewahle konnten déi Chrëschtlech-Sozial ëm 4,2 Prozent bäileeë par Rapport zu 2011 an am Ganzen 209 Mandater vu 600 fir sech decidéieren. Donieft ass d'CSV déi eenzeg Partei, déi an alle Proporzgemengen ugetrueden, an no de Wahlen och vertrueden ass. Si stellen dann och 21 Buergermeeschter an 46 Proporzgemengen. Donieft wär een awer och a sëlleche Koalitioune vertrueden, wéi de Laurent Zeimet, Generalsekretär vun der CSV de Moien op enger Bilans-Pressekonferenz no de Wahle, betount huet. Et wier ee mat alle Partien koalitionsfäeg.

De Laurent Zeimet



D'CSV kuckt awer net just zeréck op d'Gemengewahlen, ma och no vir, schliisslech stinn d'Nationalwahlen 2018 jo virun der Dier. D'nächst Joer am Mäerz soll nees een Nationalkonvent organiséiert ginn, op deem d'Wiel vun de regionale Lëschten an de Spëtzekandidate gemeinsam solle gemaach ginn. Dës Decisioun misst awer fir d'Éischt nach vum Nationalrot nächst Woch confirméiert ginn.