Onéierlecher simuléiere ganz gären e Problem mam Bankomat, fir esou d'Persoun, déi de Bankomat notzt, ofzelenken oder esouguer dozou ze bréngen, fir de Bankomat ze verloossen. Si spillen also mat der Guttgleewegkeet an der Hëllefsbereetschaft vun de Leit.Fir sech dogéint ze schützen, ginn et einfach Methoden. Esou kann ee mam Kierper de Bléck op d'Tastefeld verdecken, esou datt keen de Pincode ka gesinn. Dono ass et wichteg, fir d'Kaart direkt an de Portemonnaie ze maachen an deen direkt um Kierper ze plazéieren. Sech vu Frieme bei der Operatioun um Bankomat hëllefe loossen, soll een och evitéieren.