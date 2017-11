© Claudia Kollwelter

Eng Hëllefsstellung fir demokratesch gewielte Leit, fir datt se hiert schwéiert Mandat ënnert de bescht méigleche Konditioune kënnen erfëllen. Dat ass d'Zil vun engem Formatiouns Cycle, deen elo am November ufänkt an e Méindeg de Moie presentéiert gouf. Den nationalen Institut vun der administration publique, den Inneministère an de Syvicol organiséiere vum November un 8 Modullen a 4 verschiddene Gemengen.



Den Inneminister Dan Kersch huet ënnerstrach, datt d'Thematik relativ kloer ass: Natierlech geet et an éischter Linn ëm d'Gemengegesetz.





Et geet awer och drëms, datt d'Leit en Androck kréie vun de Budgeten, de Finanzen oder den ëffentlechen Ausschreiwungen. Donieft dann och nach vill aner wichteg Punkten, déi ee muss wëssen, wann een un der Spëtzt vun enger Gemeng steet, Stéchwuert Personalgestioun oder Landesplanung.Bis ewell sinn iwwregens schonn 174 Leit fir d'Coursen ugemellt. No dësem 1. Cycle ass et dann och méiglech, datt spéider aner Themen a Coursë wäerten opgegraff ginn oder ee méi an d'Detailer geet. D'Coursë wäerte spéider och all iwwer Internet accessibel sinn. Weider Detailer fannt der ënnert www.eluslocaux.lu